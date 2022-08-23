الاقتصاد تناقش رؤيتها لسنة 2040 والموازنة العامة للدولة الليبية

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ،إجتماعًا مع نخبة من الأكاديميين والمختصين بمجال الاقتصاد والاستثمار بالمركز الليبي للدراسات الاستراتيجية، لمناقشة رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة 2040، ووضع الاقتصاد الليبي الحالي وأثر سعر الصرف على الاقتصاد الوطني وإعداد وتنفيذ الهوية الاقتصادية للدولة، ومدى تطبيق قرارات الوزارة من الجهات الضبطية.

كما تطرق الحضور إلى أهمية دور وزارة الاقتصاد في إعداد الموازنة العامة للدولة الليبية،و الإصلاحات الاقتصادية والأمن الغذائي والدوائي.