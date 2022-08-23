وزير الاقتصاد والتجارة يستعرض مع عدد من المستشارين خطة وزارته حتى 2040

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” مع نخبة من الأكاديميين والمختصين بمجال الاقتصاد والاستثمار بالمركز الليبي للدراسات الاستراتيجية يوم أمس الاثنين 22 أغسطس 2022.

وذلك لمناقشة رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة 2040 ووضع الاقتصاد الليبي الحالي وأثر سعر الصرف على الاقتصاد الوطني وإعداد وتنفيذ الهوية الاقتصادية للدولة ومدى تطبيق قرارات الوزارة من الجهات الضبطية، كما تطرق الحضور إلى أهمية دور وزارة الاقتصاد والتجارة في إعداد الموازنة العامة للدولة الليبية كذلك الإصلاحات الاقتصادية والأمن الغذائي والدوائي.

حيث أكد الوزير أنّ مجلس الوزراء وافق على إنشاء ديوان الحبوب بناءًا على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة لتوفير المخزون الاستراتيجي للحبوب، مشيراً أن الوزارة شكلت لجنة قانونية برئاسة الاستاذ الكوني اعبودة لمراجعة اللوائح الخاصة بالقانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري وإعداد مقترح للبيئة التشريعية للقوانين المنظمة لقطاع الاقتصاد والتجارة، واقتراح أية تشريعات أخرى لدعم وتحفيز الاقتصاد الوطني وشدّد “الحويج” على ضرورة وضع خطة اقتصادية موحدة مع كل الجهات ذات العلاقة.

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