خلال لقائه «الكبير».. «الدبيبة» يُشدد على الإفصاح والشفافية في عمليات الإنفاق العام

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إنّ المصرف سيعمل على متابعة الإنفاق، وتنفيذ أذونات الصرف اللازمة، في الأبواب الأول والثاني والرابع بهدف تسيير العمل الإداري والحكومي وتقديم الخدمات للمواطنين.

وخلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، استعرض الكبير أهم ملاحظات المصرف المركزي حسب التقرير الشهري الصادر عنه، والذي يهدف من خلاله إلى الإفصاح والشفافية وتوضيح كافة المصروفات الحكومية.

من جانبه، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال هذا اللقاء على ضرورة، الزيادة في الإفصاح والشفافية في كافة المصروفات والالتزام بتنفيذ الخدمات الأساسية للمواطنين.

وشدد الدبيبة على دور المصرف المركزي باعتباره المستشار الاقتصادي للدولة والمساهمة في حلحلة كافة المشاكل والصعوبات التي تواجه الحكومة من أجل تقديم الخدمات لكل مناطق ليبيا دون استثناء.

