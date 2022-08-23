الاِجتماع الفنّي و المالي الجوف للتقنيّة النفطيّة بحضور المُؤسسة الوطنيّة للنفط

اِنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2022.08.23 الاِجتماع الفنّي و المالي لشركة الجوف للتقنيّة النفطيّة للعام 2022 بالمبنى الإداري للشركة بقنفوذة، وذٰلك بحُضور وفد من المُؤسسة الوطنيّة للنفط برئاسة مُدير إدارة الإنتاج “أنور عقيل” والمُرافقين له.

وكان الاجتماع بحضور أعضاء لجنة إدارة شركة الجوف للتقنيّة النفطيّة “سليمان اجبيل” عضو لجنة الإدارة للعمليّات والخدمات وعضو لجنة الإدارة للتصنيع والمواد “أحمد عبدالعزيز” وعضو لجنة الإدارة للشؤون الإداريّة والماليّة “خالد الدينالي”، ومُديري الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام بشركة الجوف للتقنيّة النفطيّة.

وقد تناول الاِجتماع مُراجعة نشاط الشركة خلال عام 2022 والخدمات التي تُقدمها الشركة لشركات الإنتاج والحفر التي ساهمت في زيادة إنتاج النفط وكذلك نوقِشت المشاريع التي أشرفت الشركة على تنفيذها للعام الجاري، كما تطرّق الحوّار لبعض المشاكل التي تواجه الشركة وكيفيّة وضع الحُلول المُناسبة لها لضمان اِستمرارية العمل.

وتمّ خلال الاِجتماع اِستعراض كُل إدارة بالشركة لنشاطها وعرض البرامج التي تعتزم على القيّام بها خلال العام المُقبل، والميزانيّة المُقترحة لذلك، وطرح مُختلف المَشاكل والتحدّيات التي تُعرقل عمل الإدارات وسُبل تجاوزها.

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