ارتفعت أسعار النفط في ختام جلسة يوم الثلاثاء، وذلك بعد تصريحات وزير الطاقة السعودي بشأن السياسة الإنتاجية لتحالف “أوبك+”، وقبيل صدور بيانات المخزونات الأميركية.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد صرح بأن تحالف “أوبك+” لديه الأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات، ومن بين تلك الأدوات خفض الإنتاج.

وفي ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.88% أو بنحو 3.74 دولار إلى 100.22 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 3.74% أو بنحو 3.38 دولار إلى 93.74 دولار للبرميل، بحسب ما نقلت شبكة “CNBC”.

وأفادت 9 مصادر في “أوبك” لوكالة “رويترز”، أن خفض الإنتاج النفطي ربما لا يكون وشيكاً وأنه سوف يتزامن مع عودة صادرات إيران النفطية إلى الأسواق حال تخفيف الغرب للعقوبات المفروضة ضد طهران بموجب الاتفاق النووي.

يأتي ذلك بعد أن ذكر مسؤول أميركي رفيع المستوى أن إيران تنازلت عن بعض المطالبات التي اشترطتها لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

The post أسعار النفط ترتفع مع ختام جلسة الثلاثاء appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا