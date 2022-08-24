اجتماع هام يجمع الكبير والدبيبة وعدة مسؤولين

اجتمع رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسة وليد اللافي ومستشار محافظ المركزي مصطفى المانع لمتابعة جهود الإفصاح والشفافية للإنفاق الحكومي،

كما قام محافظ المركزي بإستعراض أهم ملاحظات المصرف المركزي حسب التقرير الشهري الصادر عنه، والذي يهدف من خلاله إلى الإفصاح والشفافية وتوضيح كافة المصروفات الحكومية، وأن المصرف سيعمل لمتابعة الإنفاق، والعمل على تنفيذ أذونات الصرف اللازمة، في الأبواب الأول والثاني والرابع بهدف تسيير العمل الإداري والحكومي وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة، الزيادة في الإفصاح والشفافية في كافة المصروفات والالتزام بتنفيذ الخدمات الأساسية للمواطنين ، كاشفاً دور المصرف المركزي باعتباره المستشار الاقتصادي للدولة والمساهمة في حلحلة كافة المشاكل والصعوبات التي تواجه الحكومة من أجل تقديم الخدمات لكل مناطق ليبيا دون استثناء.

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