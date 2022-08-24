الدبيبة وشكشك يطّلعان على خطة الشركة العامة للكهرباء

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” ورئيس ديوان المحاسبة طرابلس “خالد شكشك” مساء اليوم الثلاثاء خطة مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومدير إدارة القطاع السيادي بديوان المحاسبة، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووكيل وزارة التخطيط.

وخصص هذا الاجتماع لمعالجة خطة إدارة شركة الكهرباء والصعوبات التى تواجهها لإداء مهامها، وقد اطَلع الحاضرون على عرض ضوئي يوضح الإنتاج الحالي والخطة القصيرة لزيادته للعمل على تقليل الأحمال، وكذلك كيفية المشروعات المتوقفة ومعالجة الظروف الاستثنائية التى حالت دون بدء العمل فيها.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على تقديم خطة تفصيلية محددة بالأسابيع شاملة العمرات الضرورية، وعقد اجتماع فني بعد أسبوع من هذا اللقاء.

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