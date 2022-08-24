حكومة الوحدة وديوان المحاسبة يبحثان تحسين أداء شبكة الكهرباء وتقليل ساعات طرح الأحمال

تابع رئيس وزراء عبدالحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، خطة مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لتحسين اداء الشبكة العامة بزيادة الإنتاج الحالي، والعمل على تقليل طرح الأحمال .

كما تم مناقشة كيفية إستكمال المشروعات المتوقفة ومعالجة الظروف الاستثنائية التى حالت دون بدء العمل فيها، وتم الإتفاق على تقديم خطة تفصيلية محددة بالأسابيع شاملة للعمرات الضرورية للوحدات الكهربائية.

يذكر أن شركة الكهرباء قد أكدت أنه سيتم دخول الوحدات الإستعجالية في كلا من غرب طرابلس ومصراتة وطبرق نهاية شهر أغسطس الجاري .