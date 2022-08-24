تراجع للدولار وصعود لليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 24 اغسطس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 24 اغسطس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.9318 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9042 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8235 دينار، والدولار الكندي 3.7999 دينار ليبي، والليرة التركية 0.272 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.313 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3427 دينار، والدينار التونسي 1.5391 دينار، والدرهم المغربي 0.4677 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 24 اغسطس 2022: