انخفاض العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.4% إلى 99.82 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد صعودها بنحو 4% في اليوم السابق ،بفعل انحسار المخاوف من خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول في تجمع أوبك+، الإنتاج قريباً.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 40 سنتاً، أو 0.4%، إلى 99.82 دولار للبرميل ، بعد ارتفاعها 3.9% أمس الثلاثاء. وهبطت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتاً، أو 0.29%، عند 93.47 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 3.7% في اليوم السابق.

وارتفع كلا العقدين أمس الثلاثاء بعد أن أشارت السعودية إلى إمكان إجراء أوبك+ تخفيضات في الإنتاج لموازنة السوق.