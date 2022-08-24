انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 0.1% إلى 1746.18 دولار للأوقية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار الأميركي، بعد تصريحات متشددة من مسؤول في مجلس الفدرالي الأميركية ،أبقت المستثمرين حذرين قبيل مؤتمر للمجلس في جاكسون هول في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1746.18 دولار للأوقية، بعد ارتفاعه 0.7% في الجلسة السابقة،كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1% إلى 1769.20 دولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 19.05 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين 0.4% إلى 875.95 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 1976.28 دولار.