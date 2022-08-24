مركزي بنغازي يوقع اتفافية مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة

قامت وحدة المشروعات الصغرى والمتوسطة بمصرف ليبيا المركزي بنغازي، مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، بتوقيع مذكرة تفاهم لغرض تهيئة المناخ الملائم لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والإهتمام بالأفكار الريادية والابداعية .

كما قال مدير المشروعات الصغرى والمتوسطة بالمصرف: إن مثل هكذا اتفاقيات تحقق توجُّهات مصرف ليبيا المركزي الرامية إلى تحفيز تمويل المشروعات بالإقتصاد الوطني من خلال القطاع المصرفي بإعتبارها قاطرة تقود التنمية الاقتصادية في الاقتصاديات العالمية.

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