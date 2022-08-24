وزير المالية يؤكد على أهمية التواصل مع البنك الدولي وتقديم مساعدات خدمية لليبيا

قال وزير المالية بحكومة الوحدة خالد المبروك، إن تحقيق الاستقرار في ليبيا يحتاج إلى المزيد من الدعم الفني من المنظمات الدولية التي تعد ليبيا عضوا فيها، وعلى رأسها مجموعة البنك الدولي.

وأوضح المبروك خلال منتدى شركاء التنمية والذي أقيم اليوم بالعاصمة الليبية طرابلس، أن مجموعة البنك الدولي تمد يدها لنا اليوم لمساعدة ليبيا في كل المجالات، وخاصة في الصحة والكهرباء والمياه، مشيراً إلى أن المشكلة التي تواجه ليبيا مع مجموعة البنك الدولي هي عملية التواصل، والتي لاتزال مفقود بيننا.