وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية يوضّح آخر المستجدات بشأن منح الأسر المهجّرة

قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ورئيس لجنة المهجّرين لوكالة حكومتنا الرسمية :”صرف منح بدل الإيجار لمدة ستة أشهر والتي حُدِّدت لكل مهجّري المنطقة الشرقية ومهجّري مرزق، وكانت القيمة 1000 دينار لكل شهر صُرفت قيمة 6 أشهر لمجموعة كبيرة من المهجّرين”.

وأضاف:”بلغ إجمالي عدد المهجّرين بالمنطقة الشرقية 6726 مُهجّر، وبالنسبة لمهجّري مرزق 4701 أسرة مُهجّرة، ليبلغ إجمالي الأسر المُسجّلة لدى وزارة 11,427 أُسرة”.

موضّحاً :”باقي العائلات التي لم يُصرف لها بدل الإيجار 1929 أُسرة، أمّا الأُسر التي تحصلت على المنحة 9498 أُسرة، وقد واجهنا العديد من المشاكل مثل أخطاء في أرقام الحسابات وأخطاء في المصارف”.

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