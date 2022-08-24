المشّاي يجري اجتماعاً مع الشركة التركية القائمة على مشاريع محطات التوليد الاستعجالية

اجتمع رئيس مجلس ادارة الشركة العامة للكهرباء برفقة مدير عام مشروعات الانتاج مع عضو مجلس إدارة شركة انكا التركية القائمة على تنفيذ عدة مشاريع إنشاء محطات توليد داخل ليبيا من ضمنهم محطة مصراتة الاستعجالية ومحطة غرب طرابلس الاستعجالية طالباً منهم استعراض اعمالهم المنجزة وتوضيح الوضع الحالي للمشاريع و مواعيد دخول وحدات التوليد للشبكة.

ومن جانبه أكد “المشّاي” على عضو مجلس إدارة “انكا” بضرورة الاستعجال في إتمام المشاريع بوتيرة سريعة وإدخالها على الشبكة لتقليل الحمل على الشبكة و تخفيض عدد ساعات طرح الأحمال.

وأضاف عضو مجلس إدارة شركة انكا أن الوضع الحالي للمحطتين القائمين عليهم مطمئن بقرب دخول الوحدات الإنتاجية للمحطتين في القريب العاجل.

وختاماً تم مناقشة الاتفاق مع شركة انكا التركية على توزيع عملها داخل ليبيا بإنشاء محطات أخرى موزعة بكامل ربوع البلاد بقدرات إنتاجية عالية تساهم في استقرار الشبكة.

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