إنطلاق منتدى الشركاء والتنمية بالعاصمة طرابلس

نظمت من وزارة المالية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي انطلق اليوم الاربعاء 24 أغسطس أعمال منتدى شركاء التنمية بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير المالية ووزير النفط والغاز ومجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي وممثلين عن الشركاء الدوليين وبمشاركة مجموعة من القطاعات والننظمات الدولية حيث تم خلال هذا المنتدى مناقشة العديد من الملفات التي تخص التنمية من بينها التنمية المجتمعية

حيث أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية على دعم حكومة الوحدة الوطنية لمشاريع التنمية من خلال المشاريع التي أطلقتها أو أعادت اطلاقها دعما لتنمية المجتمع

كما أوضحت أن التعاون يجب أن يبنى على أسس سليمة وعبر القنوات الرسمية ووفق التشريعات والقوانين النافدة وأن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات في هذا الشأن ومدت جسور التواصل مع الجهات ذات العلاقة بالتنمية المجتمعية ومنها اتفاقية التعاون مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من المبادرات

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