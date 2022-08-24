خاص .. إمبية: خدمة سحابة ستوفر بيئة رقمية بمصلحة التسجيل العقاري

صرح مدير المكتب الإعلامي بمصلحة التسجيل العقاري”عبدالله إمبية ” لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص بنود الإتفاق الموقع بين مصلحة التسجيل العقاري وشركة المدار الجديد والتي تضمنت هذا الاتفاقية تعاون وشراكة بين مصلحة التسجيل العقاري وشركة المدار الجديد

كما أوضح “إمبية” أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الرؤية المشتركة للدفع بالاقتصاد الوطني نحو التحول الرقمي وفتح مجال التعاون بين المصلحة وشركة المدار في تنفيذ خطتها الطموحة لإحداث التحول الرقمي داخل المصلحة وتقديم خدمات رقمية

كما أكد “أمبية” توقيع عقد خدمة سحابة المدار لتوفير بيئة رقمية متكاملة وآمنة لإستضافة منظوماتها وتقديم خدمات رقمية تلبي طموحات المواطن الليبي ولضمان حفظ كافة البيانات العقارية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية