اقتصاد

المصرف المركزي يكشف عن ارتفاع معدل التضخم في النصف الأول من عام 2022 إلى 5.1%

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

كشف مصرف ليبيا المركزي الأربعاء، عن ارتفاع معدل التضخم خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 إلى 5.1%.

وقال المصرف، إن هناك ارتفاعا في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ليسجل 286 نقطة، بزيادة تقدر بـ 14 نقطة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف المصرف المركزي أن الرقم القياسي في مجموعة المواد الغذائية بلغ نحو 325 نقطة، بينما تم تسجيل أرقام قياسية لعدد من السلع مثل الملابس والأحذية والأثاث والأجهزة المنزلية، وارتفاع في قطاعات أخرى كالسكن والماء والكهرباء والغاز والنقل والاتصالات والتعليم.

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    شبكة الرائد الاعلامية

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