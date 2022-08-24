اجتماع موسع لمتابعة إجراءات العطاء العام والمعوقات التي تواجهه فنيًا وقانونيًا

طرابلس 24 أغسطس 2022 (وال)- عقد ظهر اليوم الأربعاء؛ بديوان مجلس الوزراء بطرابلس، اجتماعًا موسعًا ضم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيسي ديوان المحاسبة خالد شكشك، وهيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنظي، ونائب رئيس الحكومة – وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، ورئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري.

وخصص الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعطاء العام، والتطرق إلى المعوقات التي تواجهه فنيًا وقانونيًا.

واتفق الحاضرون خلال اللقاء، على ضرورة استكمال إجراءات العطاء العام ومعالجة الصعوبات التي تواجهه والذي لم يتم تنفيذه منذ عام 2009.

يذكر أن الاجتماع حضره عدد من مديري الإدارات بوزارة الصحـة وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، ومديري عدد من المستشفيات المركزية. (وال)

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