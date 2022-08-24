وزارة الشباب بالوحدة الوطنية تستكمل المشاورات مع الشركة القابضة للإتصالات.. وهذه التفاصيل

عقد بمقر الشركة القابضة للإتصالات اليوم الأربعاء 24 أغسطس اجتماعاً ضم كل من وكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير “رندة غريب” وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات ” فرج السايح” ومدير عام الشركة ” رجب بن رجب” وبحضور مدراء إدارات البرامج والأنشطة، وشؤون الفروع، والإعلام والتواصل بوزارة الشباب ، وذلك استكمالاً للمشاورات السابقة ما بين وزارة الشباب والشركة القابضة بخصوص المشاريع والمبادرات الشبابية.

حيث تم خلال هذا الاجتماع مناقشة آليات العمل المشترك بين الوزارة والشركة ووضع خطة عمل مشتركة في مجالات تنمية الشباب وبناء قدراتهم ودعم المشاريع الشبابية في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وتحفيز الشباب على التحول الرقمي من أجل المساهمة في بناء الوطن.

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