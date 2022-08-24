الإتفاق على إستكمال إجراءات العطاء العام محور اجتماع الدبيبة والكبير وعدة مسؤولين

اجتمع ظهر اليوم بديوان مجلس الوزراء رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك، وهيئة الرقابة الإدارية طرابلس سليمان الشنطي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، ورئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري.

وتناول الاجتماع الإجراءات التنفيذية للعطاء العام، والتطرق إلى المعوقات التي تواجهه فنياً وقانونياً، وتم الإتفاق على ضرورة استكمال إجراءات العطاء العام ومعالجة الصعوبات التي تواجهه والذي لم يتم تنفيذه منذ عام 2009.

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