المبروك: مجموعة البنك الدولي يقدمون يد العون لمساعدتنا في خلق مصادر متنوعة للاقتصاد

قامت وزارة المالية بحكومة الوحده الوطنية اليوم بإقامة منتدي شركاء التنمية ليبيا برئاسة وزير المالية خالد المبروك وبحضور وزير الصناعة والمعادن ووزير النفط والغاز ووزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ومدير إدارة المؤسسات والتعاون الفني بوزارة المالية ومدراء الادارات والمكاتب بالوزارة .

ومن جانب البنك الدولي حضر مدير إدارة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي والممثل المقيم للبنك الدولي ببلادنا ومستشار المدير التنفيذي لمجموعة دولة ليبيا في البنك الدولي كما حضره ممثلين عن عدد من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية ، وممثلين عن بعض قطاعات الدولة الليبية الاقتصادية والخدمية المهتمة بهذا الشأن .

وقال “المبروك” خلال الحدث: حشد الموارد المالية لغرض تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا بالتنسيق مع البنك الدولي يُعد هدفاً رئيسياً لهذا المنتدى ، مضيفاً أن ذلك سيكون وسيلة لمساعدتنا في الحصول على المساعدات الفنية التي نحتاجها في مختلف المجالات الحيوية كالكهرباء والصحة والتعليم والنفط والغاز والمياه .

وأكد بأن وزارة المالية ستقوم بدورها كحلقة وصل بين مجموعة البنك الدولي ومختلف القطاعات والمؤسسات الليبية الراغبة في الاستفادة من خدمات البنك والمساعدات الفنية التي يقدمها من أجل المساهمة في إحداث تنمية مستدامة ببلادنا الحبيبة .

وتابع بالقول: أن مجموعة البنك الدولي اليوم يقدمون يد العون لمساعدتنا في الجانب الفني والتقني والاستشاري لأجل خلق مصادر متنوعة للاقتصاد الوطني وأن مثل هذه المنتديات تفتح الآفاق نحو التنمية المستدامة في بلدنا وتوفر الحلول الناجعة للمشاكل والصعوبات التي تواجهنا .

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