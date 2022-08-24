البنك الدولي: عدم شفافية الإنفاق الحكومي بليبيا يُصعّب التوقعات بمستقبل الاقتصاد 

قال مدير الممارسات بالبنك الدولي “إريك بورجن” إن عدم الشفافية في الإنفاق الحكومي خلال النصف الثاني من العام الجاري غير واضح، مما يصعب التوقعات بشأن مستقبل الاقتصاد الليبي.

وحذر “بورجن” في منتدى شركاء التنمية الذي نظمته وزارة المالية في حكومة الدبيبة من ارتفاع التضخم بنسبة تقدر بحوالي 7%.

وأشار “بورجن” إلى أن الناتج الإجمالي في ليبيا مقارنة بحصة الفرد الواحد تقلص إلى النصف مقارنة بعام 2010، وأن هذا له أثر كبير على السكان وأفراد المجتمع.

ونوه “بورجن” يأن الاقتصاد الوطني شهد تحسنا ملحوظا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف عام 2020، وخاصة عام 2021 مع إعادة إنتاج النفط وفتح الموانئ للتصدير.

وأوضح “بورجن” أنه لدى مصرف ليبيا المركزي احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي، مشيرا إلى استمرار هذه الاحتياطيات في التصاعد وأن ذلك أمر مريح وجيد، وفق قوله.