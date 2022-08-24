إدارة إنفاذ القانون تعقد اجتماعاً بخصوص إجراءات استرجاع الآراضي وممتلكات المواطنين

عقد مدير إدارة انفاذ القانون اليوم الاربعاء اجتماعاً بعدد من ضباط الإدارة لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بسير العمل بالإدارة والمشاكل التي تواجه سير العمل ووضع الحلول لها .

وأشار مدير الإدارة إلى المهام التي كلفت بها إدارة إنفاذ القانون من تنفيذ لتعليمات النائب العام والنيابات العامة في عديد المواضيع الأمنية من استرجاع للآراضي وممتلكات المواطنين وضبط المطلوبين للعدالة .

مع تشديده على ضرورة التقيد بإجراءات مأمور الضبط القضائي في عمليات القبض والإحضار والتقيد بالإجراءات القانونية في هذا الشأن بالإضافة إلى معاملة المواطنين معاملة حسنة أثناء تأدية المهام في إنشاء الاستقافات والدوريات الأمنية.

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