خاص.. صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة يكشف لصدى الاقتصادية عن علاقة بن قدارة مع أبوظبي

صرح المسؤول في صندوق مارشال اﻷلماني للولايات المتحدة الأمريكية “داريو كريستياني” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأربعاء حيث قال: أن الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قد تسبب في توتر العلاقات بينه وبين رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مصيفاً بأن تعيين فرحات بنقدارة يمثل نقطة إلتقاء بين الدبيبة وحفتر ، على الأقل فيما يخص النفط لكن هذا لم يتحول إلى بداية جديدة.

وأضاف كريستياني أن العلاقة بين الدبيبة وحفتر أصبحت أوسع بالإضافة إلى الأدوار المهمة التي لعبها بن قدارة في أيام نظام القذافي ، فإن تعيينه يعزز التصور بأن هناك عودة لشخصيات النظام السابق وبالنظر إلى هذا التعيين من منظور أوسع ، فإن الإمارات تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل الديناميكية الليبية نظرًا للعلاقة القائمة بين بن قدارة وأبو ظبي .

وأشار كريستياني إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الحالي فرحات بن قدارة من المؤكد بأنه قريب جداً من دولة الإمارات .

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