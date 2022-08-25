انخفاض طفيف للدولار وارتفاع لليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 25 اغسطس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 25 اغسطس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.9195 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9264 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8267 دينار، والدولار الكندي 3.8077 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2709 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3089 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3393 دينار، والدينار التونسي 1.5413 دينار، والدرهم المغربي 0.4676 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 25 اغسطس 2022: