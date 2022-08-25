“بن قدارة” يصدر تعليماته بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب حادثة البئر A55 التابع لشركة الزويتينة

عبرت المؤسسة الوطنية للنفط عن أسفها العميق لوقوع حادث على وحدة النتروجين Nitrogen Lifting unit التابعة للمقاول شركة النسر الذي يقوم بتنفيذ عمل على البئر A55 التابع الشركة الزويتينة وتسبب في حريق.

حيث تم إخماد الحريق فورًا وتأمين well secured إلا أنه وللأسف توفي أحد المستخدمين التابعين للمقاول ونقل آخر حالته مستقرة إلى المستشفى.

كما أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط توجيهاته بتشكيل لجنة للتحقيق المستقل في أسباب الحادث واتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإهتمام بإجراءات نقل ودفن المتوفي واتخاذ الإجراءات العاجلة لعلاج المصاب علي نفقة الشركة.

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