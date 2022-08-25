شركة “إيني” الإيطالية تؤكد التزامها بأعمالها في ليبيا

أكد الرئيس التنفيذي لشركة “ايني” “كلاوديو ديسكالزي” التزامهم الكامل بالأنشطة التشغيلية، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في ليبيا.

وأضاف “ديسكالزي” خلال لقائه برئيس المؤسسة فرحات بن قدارة، أن الشركة مستعدة لإطلاق مرحلة جديدة من الاستثمارات تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز، وكذلك النشاط الاستكشافي والاستفادة من التسهيلات والمعدات الموجودة؛ لتلبية الطلب على الغاز في السوق المحلي والأوروبي.

كما رحب “ديسكالزي” بخطة زيادة الإنتاج اليومي للبلاد إلى 2 مليون برميل يوميًا، مؤكداً دعمه للمؤسسة إلى الوصول لهذا الهدف؛ من أجل المنفعة المتبادلة للطرفين.