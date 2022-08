إيني تُؤكد استعدادها لإطلاق مرحلة جديدة من الاستثمارات لزياة انتاج الغاز في ليبيا

قال الرئيس التنفيذي لشركة ايني كلاوديو ديسكالزي إنّهم مستعدون لإطلاق مرحلة جديدة من الاستثمارات تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة الذي يبحث في العاصمة الإيطالية روما نشاط شركة إيني في ليبيا والمشاريع الاستراتيجية.

وأكد ديسكالزي التزام الشركة الكامل بالأنشطة التشغيلية في البلاد، واستمرار النشاط الاستكشافي والاستفادة من التسهيلات والمعدات الموجودة في تلبية الطلب على الغاز في السوق المحلي والأوروبي.

ورحب الرئيس التنفيذي لشركة ايني كلاوديو ديسكالزي بخطة المؤسسة الوطنية لإيصال الإنتاج اليومي من النفط إلى 2 مليون برميل يوميًا، مؤكدا دعمهم لهذه الخطوة.

الجدير بالذكر أن شركة ايني الإيطالية تتواجد في ليبيا وتمارس نشاطها منذ عام 1959 ضمن مشاريع شراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط.

