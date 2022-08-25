ارتفاع سعر خام برنت اليوم الخميس 0.6% إلى 101.81 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بفعل تصاعد المخاوف المرتبطة بقلة الإمدادات وسط اضطراب الصادرات الروسية، واحتمال خفض كبار منتجي النفط للإنتاج والإغلاق الجزئي لمصفاة في الولايات المتحدة.

و صعد خام برنت 59 سنتاً أو 0.6% إلى 101.81 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 42 سنتاً أو 0.4% إلى 95.31 دولار للبرميل.

ولامس الخامان أعلى مستوياتهما في ثلاثة أسابيع أمس الأربعاء بعد أن لوح وزير الطاقة السعودي باحتمال خفض تكتل أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها الإنتاج لدعم الأسعار.