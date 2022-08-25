الزرقاء: تطبيق جدول المرتبات الموحد سيفتح بابًا لنهب المال العام

أقرّ عضو مجلس النواب حسن الزرقاء بتراجع اهتمام المسؤولين بأوضاع المواطنين في ظل احتدام الصراع على السلطة التنفيذية مؤخرًا، رغم المظاهرات التي عمت مدنًا ليبية مطلع الشهر الماضي، ونددت بتفاقم الأوضاع المعيشية.

الزرقاء وفي تصريحات صحفية، قال: إن الفشل بات يطارد النخبة السياسية لإخفاقها في حلحلة الوضع السياسي أولًا، ثم عدم محاولتها التعويض عن هذا الإخفاق بتقديم أي مساهمة لإيقاف تدهور الخدمات المقدمة للمواطن من تكرار انقطاع الكهرباء، ونقص الوقود والسيولة، وأخيرًا الحديث عن خبز (مسرطن).

وأشار إلى أنه رغم أن الألقاب التي تحملها تلك النخبة ويعرفون بأنهم مسؤولون وممثلون عن الشعب الليبي برمته، فكل منهم صار يتباهى بعدم معاناة سكان الإقليم أو المدينة المنتمي لها، من مشكلة أو أزمة ما، ويغفل وضعية الباقين، لافتًا إلى أن هذا يعمّق شعور الليبيين بأن ما يُطرح حول معاناتهم على ألسنة هؤلاء المسؤولين مجرد مزايدة سياسية فيما بينهم لا محاولة لإيجاد حلول مناسبة.

وقلل الزرقاء من تعويل البعض على قانون الرواتب الموحد الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، وقدرته على المساهمة في التخفيف من أعباء المواطنين بما يوفره من زيادات مالية، متابعًا: “في ظل الانقسام الحكومي الراهن وعدم وجود جهات رقابية تقدم تقريرها للبرلمان عن متابعة صرف الزيادات المالية التي يتطلبها تطبيق هذا القانون في عموم البلاد، فقد يصير مدخلًا لنهب المال العام”.

وأكمل الزرقاء: “إن حكومة الدبيبة، أعلنت تطبيق جدول موحد للرواتب، ولكنها غير خاضعة لرقابة البرلمان، وبالتالي نتوقع أن يفتح التطبيق بابًا لنهب المال العام، خصوصًا في ظل ما أعلن مؤخرًا من وجود تزوير بالأرقام الوطنية”.