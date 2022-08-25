بن قدارة يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ”إيني” الأنشطة والمشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالطاقة المتجددة

اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط “فرحات عمر بن قدارة”، مع وفد من كبار المديرين التنفيذيين للمؤسسة، اليوم الخميس، في روما، الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” “كلاوديو ديسكالزي” .

تناول الاجتماع بحث أنشطة الشركة الإيطالية في ليبيا والمشاريع الاستراتيجية، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

كما أكد “ديسكالزي” التزام “إيني” الكامل بالأنشطة التشغيلية في البلاد، معرباً عن استعداده لإطلاق مرحلة جديدة من الاستثمارات تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز في البلاد، والاستفادة من إمكانات الاستكشاف الكبيرة والمرافق الحالية التي تضمن الوصول إلى أسواق التصدير المحلية والأوروبية.

إلى جانب ناقش الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط تنفيذ المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة في البلد.

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