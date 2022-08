بحث وزير الاقتصاد محمد الحويج مع ممثلين عن شركات المقاولات تحريك عجلة الاقتصاد، والصعوبات التي تواجه أصحاب الشركات فيما يخص السداد الضريبي والإجراءات المصرفية والاعتمادات المستندية المحلية، كذلك استجلاب العمالة وسُبل معالجتها والحلول المقترحة.

جاء ذلك خلال اجتماع ضمَ رئيس اتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة وممثلين عن شركات المقاولات بمقرر ديوان الوزارة.

ووفق وزارة الاقتصاد والتجارة فقد شدد الحويج على ضرورة إعداد خطة لاستكمال المشاريع السكنية المتوقفة وإمكانية مراجعة العقود وتجديدها من قبل لجنة قانونية مختصة بمشاركة أصحاب الشركات والجهات ذات العلاقة بما يصب في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي والصالح العام .

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

The post على رأسها استكمال مشاريع متوقفة.. الحويج يبحث مع شركات مقاولات تحريك عجلة الاقتصاد appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار