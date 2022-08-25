خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة التأسيسية لبنك الاستثمار الأفريقي “المانع” يؤكد بأن البنك المقترح إنشاؤه أفريقي وليس ليبي

اجتمعت اللجنة التأسيسية لبنك الاستثمار الأفريقي اليوم الخميس، بحضور أعضاء اللجنة، اجتماعها الأول برئاسة مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي “مصطفى المانع” .

كما أكد “المانع” على أن هذه اللجنة تأسيسية وليست مجلس إدارة أو إدارة تنفيذية، وأن هدفها وضع البروتوكول العام والهيكل التنظيمي المقترح، ومتابعة قرار الاتحاد الأفريقي عام 2009، بشأن إنشاء بنك أفريقيا للاستثمار، وتكون ليبيا بلد المقر، مؤكدًا بأن البنك المقترح إنشاؤه أفريقي وليس ليبي.

حيث استعرض وكيل وزارة الخارجية “عمر كتي” دور حكومة الوحدة الوطنية في التواصل مع رئاسة الاتحاد الأفريقي، وعدد من الدول الفاعلة في أفريقيا من أجل تفعيل عدد من المؤسسات الاقتصادية والفنية الأفريقية.

ومن جهة أخرى استعرض رئيسُ مجلس إدارة الساحل والصحراء نائبُ رئيس اللجنة “أحمد عمر” في عرض ضوئي تفصيلي، مقترح الهيكل التنظيمي والشعار والمذكرات المزمع عرضها، في اجتماع الاتحاد الأفريقي القادم.

وفي ختام الاجتماع يشار إلى أن رئيس الوزراء أصدر قراراه رقم 919 لسنة 2022، بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية لبنك الاستثمار الأفريقي، التي أوكل إليها إعداد التصور العام الإداري والفني لبنك أفريقيا للاستثمار، والذي يمكن ليبيا من تفعيل هذا الملف خلال اجتماعات الاتحاد الأفريقي.

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