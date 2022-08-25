الاقتصاد تبحث مع ممثلين شركات المقاولات إجراءات السداد الضريبي والاعتمادات

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج، بالعاصمة طرابلس، اجتماعاً مع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة وممثلين عن شركات المقاولات ،لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه أصحاب الشركات فيما يخص السداد الضريبي والإجراءات المصرفية والاعتمادات المستندية المحلية، وكذلك استجلاب العمالة وسُبل معالجتها والحلول المقترحة.

وأكد الحويج على ضرورة إعداد خطة لإستكمال المشاريع السكنية المتوقفة ،وإمكانية مراجعة العقود وتجديدها من قبل لجنة قانونية مختصة بمشاركة أصحاب الشركات والجهات ذات العلاقة، بما يصب في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي والصالح العام.