اقتصاد

ارتفاع إنتاج خام النفط الليبي اليوم الخميس إلى مليون و 223 ألف برميل

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج النفط الخام اليوم الإثنين، بلغ مليون و 223 ألف برميل، بينما بلغ إنتاج المكثفات 53 ألف برميل خلال  24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها ، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي اليومي، بلغ مليار و129  مليون قدم مكعب، وأشار البيان إلى إن إستهلاك شركة الكهرباء بلغ 953 مليون قدم مكعب، و 124 مليون قدم مكعب لمؤسسة النفط، و 22 مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب ومجموعة مصانع أخرى صغيرة، بينما تمت تغدية مصانع الإسمنت بمقدار 28 مليون قدم مكعب.

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