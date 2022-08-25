ارتفاع إنتاج خام النفط الليبي اليوم الخميس إلى مليون و 223 ألف برميل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج النفط الخام اليوم الإثنين، بلغ مليون و 223 ألف برميل، بينما بلغ إنتاج المكثفات 53 ألف برميل خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها ، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي اليومي، بلغ مليار و129 مليون قدم مكعب، وأشار البيان إلى إن إستهلاك شركة الكهرباء بلغ 953 مليون قدم مكعب، و 124 مليون قدم مكعب لمؤسسة النفط، و 22 مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب ومجموعة مصانع أخرى صغيرة، بينما تمت تغدية مصانع الإسمنت بمقدار 28 مليون قدم مكعب.