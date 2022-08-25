“المشاي” يبحث مع مدير شركة داوو الكورية بليبيا إمكانية منحها تنفيذ عدة مشاريع لرفع القدرة الإنتاجية للشركة

اجتمع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد عمر المشاي”، مع مدير مشروعات الإنتاج مع مدير شركة داوو بليبيا.

تناول الاجتماع مناقشة طرح خارطة من الأعمال لتنفيذ عدة مشاريع من شأنها رفع القدرة الإنتاجية للشركة وتوسيع خدمات الطاقة بالبلاد وتوضيحهم للأعمال المنجزة لمشروع محطة الزويتينة المزدوجة مع طلب رئيس مجلس الإدارة الاستعجال في إتمام مشروع محطة الزويتينة واحالتهم لجدول المشروع والأعمال المنجزة فيه.

َوفي ختام الاجتماع أبدى مدير عام شركة داوو استعداده على قدرة الشركة لتنفيذ عدة مشاريع لمحطات توليد ضخمة تساهم في استقرار الشبكة ووضع حلول استراتيجية مستقبلية تعزز من القدرات الإنتاجية لضمان استقرارية الشبكة الكهربائية العامة .

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