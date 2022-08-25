مركز الرقابة على الأغذية بنغازي يطلق حملة على الأسواق المحلية

بنغازي 25 أغسطس 2022 (وال) _ أطلق عناصر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بنغازي، حملة على الأسواق المحلية ومجمعات التجارية، بعد إصدار تعليمات من قبل رئيس وحدة الحرس البلدي بالمجمع التجاري” سوق العرب “رائد أحمد المهدوي.

هذا و جاءت الحملة حرصًا من إدارة الوحدة بالأسواق المحلية بمدينة بنغازي على مراقبة الأسواق والسلع الغذائية المقدمة للمواطنين، وبناءً على تعليمات وتوجيهات مدير الفرع جهاز الحرس البلدي بنغازي عميد (فرج العقوري) بمراقبة الأسواق والسلع، والتأكد من صلاحيتها ومدى جودتها وسلامتها.

وأوضح مدير مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي بنغازي (محمد العبيدي) في حديثه _ لوكالة الأنباء الليبية _ الحملة نتج عنها ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بمحال التجارية بالمجمع التجاري “سوق العرب “، ما يشكل خطراً على صحة المواطنين، و تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على التحقيق المركزي لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد أنه ستسمر جهود الوحدات والمراكز التابعة للجهاز الحرس البلدي بنغازي، في ضبط أي مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية، منوهاً إلى أن في حالة وجود أي شكوى يجب التواصل من خلال المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي. (وال _ بنغازي) ف و

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