خاص..المدير التجاري للخدمات السحابية بالمدار الجديد يفصح عن خدمات الشركة للتحول الرقمي بالسجل العقاري

قال المدير التجاري للخدمات السحابية بشركة المدار الجديد “صلاح الدين العكاري” في تصريحٍ لصحيفة صدى الاقتصادية عن عقد الشركة الأخير مع مصلحة التسجيل العقاري: “تأتي هذه الشراكة في إطار دعم شركة المدار وتمكينها لمؤسسات الدولة الليبية في التحول الرقمي ويعد هذا الهدف الرئيس، نحاول كشركة المدار كل الدعم والإمكانيات بحيث تنتقل الدولة للتحول الرقمي وتقدم خدمات رقمية للمواطنين”.

وأضاف: “مصلحة التسجيل العقاري من الجهات السيادية المهمة بحكم امتلاكها لبيانات هامة جداً ومن المهم توثيقها وأرشفتها، ولتجنب المشاكل التي حدثت بالسجل العقاري أبرزها التي حصلت في فترة الثمانينات من القرن الماضي؛ فوجود نسخ رقمية من البيانات على السحابة الخدمية يضمن أمان البيانات والقدرة على استراجعها في أي وقت”.

مُضيفاً: “بطبيعة الأمر السجل العقاري كغيره من المؤسسات يقدم خدمات للمواطن والتي تحتاج جميعها إلى التحول الرقمي لكي تصبح الخدمات سريعة وبأقل وقت ممكن”.

وأردف أيضاً: “عندما تنتقل المؤسسات والوزارات إلى خدمات السحابة الالكترونية فعندها تتحول الحكومة بالكامل تدريجياً إلى حكومة الكترونية بوزارات متواصلة ببعضها، ويصبح للمواطن مسار يطلب منه الخدمات بأنواعها”.

خاتماً بقوله: “التسجيل العقاري كمؤسسة من المهم فيها وجود الأرشيف الالكتروني في مكان آمن ويتمتع بالخصوصية الكاملة؛ خاصةً وأن البيانات التي يحويها حسّاسة فسحابة المدار ستوفر للتسجيل العقاري أن يتمكن من حفظ هذه البيانات وإمكانية استرجاعها من السحابة حال حدوث أي ضرر لقواعد البيانات الموجودة على الواقع، وبهذا يعتبر العقد مع السجل التجاري فائدة كبيرة جداً لتوثيق سجل هام من البيانات الكترونياً وأيضاً تطوير الخدمات المُقدّمة للمواطن”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية