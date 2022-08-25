إنفاذ القانون يعطي مهلة 72 ساعة لجهاز تنفيذ وإدارة مشـروع الطـرق الحديديـة .. وهذه التفاصيل

أعطت إدارة إنفاذ القانون اليوم الخميس 25 أغسطس مهلة 72 ساعة لشاغلي المبنـى الإداري التابع لإدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشـروع الطـرق الحديديـة الواقـع عـلـى الـطريـق الساحلي الخمس وستباشر الادارة مهامها في إخراج المخالفين بعد انقضاء المهلة، وسوف تتخذ الإجراءات الصارمة حيال المخالفين.

وجاء ذلك بناء على كتاب وكيل النيابة بمكتب النائب العام الموجه لإدارة إنفاذ القانون والمتضمن كتـاب رئيس غرفـة حـصـر وإزالة تعـديات جهـاز الـطـرق الحديديـة رقـم (1 – 11 – 144) والمرفق بـه كتاب رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشـروع الطـرق الحديديـة بشأن قيام بعض المخالفين باحتلال المبنى موضع الشكوى كراسة تصديق رقم (5717).

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