“المشاي” يطالب بالإستعجال في إتمام مشروع محطة الزويتينة وإحالته لجدول الأعمال المنجزة فيه

اجتمع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي” مع مدير مشروعات الإنتاج مدير شركة داوو بليبيا , لمناقشة طرح خارطة من الأعمال وتنفيذ عدة مشاريع من شأنها رفع القدرة الإنتاجية للشركة وتوسيع خدمات الطاقة بالبلاد وتوضيحهم للأعمال المنجزة لمشروع محطة الزويتينة المزدوجة,مطالباً الاستعجال في إتمامه واحالتهم لجدول الأعمال المنجزة فيه.

وأكد “مدير عام شركة داوو “استعداده على قدرة الشركة لتنفيذ عدة مشاريع لمحطات توليد ضخمة تساهم في استقرار الشبكة ,ووضع حلول استراتيجية مستقبلية تعزز من القدرات الإنتاجية .

