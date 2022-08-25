“شكشك” يؤكد على ضرورة القضاء على ظاهرة تهريب الوقود

اجتمع رئيس الديوان “خالد شكشك”اليوم الخميس 25 بمقر ديوان المحاسبة مع أعيان وحكماء المنطقة الجنوبية وبعض مكونات الأجهزة الإدارية، بحضور رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان.

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة موضوع العقود والمشاريع المتوقفة بالمنطقة الجنوبية، ومنها مشاريع تعبيد الطرق الرئيسية والفرعية داخل المنطقة، كما تناول ملف تهريب الوقود وسبل القضاء على هذه الظاهرة التي استشرت منذ سنوات.

وأكد “شكشك” على ضرورة تكاتف الجهود من قبل جميع الأجهزة في الدولة للقضاء على ظاهرة تهريب الوقود التي ترهق الاقتصاد الوطني في ليبيا عامة والمنطقة الجنوبية بوجه خاص، مشيرا إلى أن الأمر يقتضي تفعيل منظومة تتَبُّع خاصة لتوزيع الوقود ضمانا لوصوله إلى المكان المخصص له.

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