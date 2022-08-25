اقتصاد

“وال” : رسو عدد من السفن التجارية بميناء بنغازي البحري

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 25 أغسطس 2022 (وال)- رست بميناء بنغازي البحري عدد من السفن التجارية على متنها شحنة من السيارات قادمة من سوق الأوروبية وعدد من البضائع المختلفة.
وذكر المكتب الاعلامي بشركة الليبية للموانئ لوكالة الأنباء الليبية أن سفينة نقل السيارات (قراند تكساس) التابعة للوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 787 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية. وأضاف المكتب أن سفينة نقل الحاويات (سينق) التابعة للوكيل الملاحي شركة الدليل للتوكيلات الملاحية على متنها عدد 67 حاوية بضائع متنوعة.
وأشار المكتب إلى أن العاملين بالشركة الليبية للموانىء باشروا في تفريغ حمولة السفينتين وتأمينهما إلى حين إتمام إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع المختلفة.(وال) ه ع/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

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