“شكشك”يناقش مشاريع تعبيد الطرق، وتهريب الوقود مع أعيان وحكوماء المنطقة الجنوبية

اجتمع رئيس الديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الخميس مع أعيان وحكماء المنطقة الجنوبية وبعض مكونات الأجهزة الإدارية،لمناقشة موضوع العقود والمشاريع المتوقفة بالمنطقة الجنوبية، ومنها مشاريع تعبيد الطرق الرئيسية والفرعية داخلها وتهريب الوقود وسبل القضاء على هذه الظاهرة التي استشرت منذ سنوات.

وأكد “شكشك” على ضرورة تكاتف الجهود من قبل جميع الأجهزة في الدولة للقضاء على هذه الظاهرة التي ترهق الاقتصاد الوطني في ليبيا عامة والمنطقة الجنوبية بوجه خاص،والمضي قدما نحو تذليل الصعاب والمشاكل التي تواجه المنطقة الجنوبية وضرورة وضع حلول جذرية لهذه المشاكل للتخفيف من معاناة أهل الجنوب.

وأشار ” شكشك” إلى أن الأمر يقتضي تفعيل منظومة تتَبُّع خاصة لتوزيع الوقود ضمانا لوصوله إلى المكان المخصص له,مقدماً التعازي والمواساة القلبية لأهل المنطقة الجنوبية في ضحايا حادثة بنت بية.

