رئيس ديوان المحاسبة طرابلس يلتقي المجلس البلدي باطن الجبل ومجلس قبائل الصيعان

اجتمع السيد رئيس الديوان اﻷستاذ خالد شكشك يوم أمس اﻷربعاء 24/08/2022 مع المجلس البلدي باطن الجبل ومجلس أعيان قبائل الصيعان.

وتناول الاجتماع مناقشة المشاكل التي تعاني منها مناطق باطن الجبل ومنها مشكلة قطاع الصحة، وعدم وجود مستشفى عام بالمنطقة، وأيضا مناقشة العراقيل التي تواجه استكمال تنفيذ مشروع طريق ومعبر مشهد صالح الحدودي مع تونس، وأزمة المياه بالبلدية.

وأكد رئيس الديوان على السعي لحل كل هذه المختنقات والمشاكل التي تواجه منطقة باطن الجبل، باعتبارها منطقة حدودية مهمة تأتي في منتصف الحدود الليبية التونسية.

كما وعد “شكشك” بتشكيل فريق من قبل الديوان لزيارة تلك المنطقة والوقوف على احتياجاتها والعمل لاستئناف المشاريع المتوقفة فيها من أجل تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه اﻷمثل.

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