مؤسسة النفط تستعرض أنشطة «توتال» الفرنسية في ليبيا

اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات عمر بن قدارة، اليوم الخميس، بالعاصمة الفرنسية باريس، مع الرئيس التنفيذي لشركة “توتال إنرجيز” باتريك بويانيه.



وناقش الاجتماع استراتيجية وأنشطة “توتال إنرجيز” متعددة الطاقة في ليبيا، والاتفاقيات الاستراتيجية الجاري تنفيذها والموقعة مع السلطات الليبية في نوفمبر 2021 للتنمية المستدامة للموارد الطبيعية للبلاد.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة “توتال” لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، التزام الشركة الكامل تجاه البلاد، معرباً عن رغبته لإطلاق استثمارات جديدة لزيادة إنتاج النفط الليبي لتزويد السوق العالمية وكذلك إنتاج الغاز لكل من أسواق التصدير المحلية والأوروبية.

كما ناقش الجانبان رغبة “توتال إنرجيز” لتعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة في ليبيا، حيث أكد باتريك بويانيه أن شركة “توتال” تهدف إلى مساعدة البلاد في بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال تحسين استخدام مواردها الطبيعية، بما في ذلك الطاقة الشمسية، والذي سيحسن بشكل مباشر في إمكانية حصول الشعب الليبي على كهرباء أنظف وأكثر موثوقية وبأسعار معقولة، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية لمؤسسة النفط على فيسبوك.

