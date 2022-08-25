بن قدارة يناقش توتال انيرجيز في باريس الاستثمارات النفطية مع ليبيا

إلتقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة اليوم في باريس بالرئيس التنفيذي لشركة توتال انيرجيز الفرنسية باتريك بوياني وخلال الاجتماع ناقشوا استراتيجية وأنشطة الطاقة المتعددة للشركة في ليبيا وتنفيذ الإتفاقيات الإستراتيجية الموقعة مع السلطات الليبية في نوفمبر عام 2021 من أجل التنمية المستدامة للموارد الطبيعية للبلاد.

وأكد بوياني إلتزام توتال انيرجيز الكامل إتجاه البلاد، كما أعرب عن استعداده لإطلاق استثمارات جديدة لزيادة إنتاج النفط الليبي وذلك لتزويد السوق العالمية و إنتاج الغاز على الصعيدين المحلي والأوروبي .

وقالت توتال انيرجيز إنها تهدف إلى مساعدة البلاد في بناء مستقبل أكثر إستدامة من خلال إستخدام مواردها الطبيعية بما في ذلك الطاقة الشمسية والتي ستعمل بشكل مباشر على تحسين إمكانية الحصول على كهرباء وفقاً للشركة الفرنسية .

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