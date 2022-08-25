لجنة الخارطة الاستثمارية تعقد اجتماعاً لمتابعة عدد من من الملفات

عُقد بمقر الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة اليوم الخميس الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري الاجتماع العادي السابع للجنة الخارطة الاستثمارية، حيث ترأس الاجتماع وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة وحضره أعضاء لجنة الخارطة بالهيئة، وممثلون عن وزارات الصناعة والسياحة والشباب والرياضة، وممثل عن مجلس التخطيط الوطني ورئيس جمعية فزان للزراعة العضوية.

وافتتح اللقاء بكلمة ألقاها وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة أكّد خلالها على أهمية مشروع الخارطة الاستثمارية لتنويع مصادر الدخل وإتاحة الفرص الاستثمارية لكل القطاعات، وإستغلال الموارد المتاحة مع حصر كامل لكل المشاريع المقترحة.

وبحث المجتمعون آلية العمل كفريق واحد مؤكدين على أهمية التعاون والتواصل بين مختلف القطاعات والبلديات المستهدفة لتحقيق النتائج المطلوبة ، وضرورة عقد ورش عمل تعرف بعمل الخارطة الاستثمارية وما تطرحه من فرص ومشروعات.

كما قدّمت لجنة الخارطة الاستثمارية بالهيئة أثناء الإجتماع عرضاً مرئياً يُعرّف بالخارطة ورؤيتها وأهميتها وأهدافها وآلية العمل بها.

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