لزيادة إنتاج النفط الليبي.. توتال تسعى لإطلاق استثمارات جديدة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة توتال “باتريك بوياني”، التزام الشركة بالكامل تجاه ليبيا، وأعربت عن استعدادها لإطلاق استثمارات جديدة لزيادة إنتاج النفط الليبي لتزويد السوق العالمية وإنتاج الغاز على الصعيدين المحلي والأوروبي.

جاء ذلك في لقاء له بباريس مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة”، حيث ناقشا استراتيجية وأنشطة الطاقة لشركة توتال في ليبيا، والاتفاقيات الاستراتيجية الموقعة مع السلطات الليبية في نوفمبر 2021 من أجل التنمية المستدامة للموارد الطبيعية للبلاد.

وقال “بوياني” إن توتال تهدف إلى مساعدة ليبيا في بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال استخدام مواردها الطبيعية، بما في ذلك الطاقة الشمسية التي ستعمل بشكل مباشر على تحسين إمكانية الحصول على كهرباء أنظف وأكثر موثوقية وبأسعار معقولة للشعب الليبي.

المصدر: شركة توتال

