“الحويج” يؤكد علي ضرورة إعداد خطة لإستكمال المشاريع السكنية المتوقفة وتجديد العقود بما يصب في تحريك العجلة الإقتصادية

اجتمع وزير الاقتصاد “محمد الحويج “يوم الإربعاء مع رئيس اتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة “محمد الرعيض” وممثلين شركات المقاولات لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه أصحاب الشركات فيما يخص السداد الضريبي والإجراءات المصرفية والاعتمادات المستندية المحلية كذلك استجلاب العمالة وسُبل معالجتها والحلول المقترحة .

و أكد “الحويج” على ضرورة إعداد خطة لاستكمال المشاريع السكنية المتوقفة ,ومراجعة العقود وتجديدها بما يصب في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي والصالح العام .

